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В СКР призвали СМИ не тиражировать видеозапись с убийством мальчика в Пензенской области

13:57 | 02.03.2017 | Общество

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина обратилась к представителям средств массовой информации с просьбой не тиражировать появившуюся в сети запись камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент жестокого убийства 10-летнего мальчика в городе Сурске Городищенского района.

В СКР призвали СМИ не тиражировать видеозапись с убийством мальчика в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это, мягко говоря, неэтично, выходит за элементарные общечеловеческие нормы и здравый смысл. Давайте прежде всего думать о чувствах родителей и родственниках погибшего ребенка, а не устраивать из трагедии публичное зрелище, обеспечивая себе высокие рейтинги и просмотры», — призвала она журналистов.

Ранее запись камер видеонаблюдения была опубликована на портале Life.ru. В пояснении к нему отмечается, что запись в редакцию прислал «гражданский корреспондент» издания.

Каким образом видео, изъятое в рамках следственных действий, попало к постороннему человеку, а затем в СМИ, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области, который являлся единственным ребенком в семье, был жестоко убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора. Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.

1 марта в управлении МВД России по Пензенской области сообщили о задержании подозреваемого. Одновременно с этим в следственном управлении СКР по региону уточнили, что задержанный дал признательные показания.
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