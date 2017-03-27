Зенитная ракетная бригада с «Бук-М2» вернулась на боевое дежурство в Пензенскую область
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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Зенитная ракетная бригада заступила на боевое дежурство в Пензенской области после возвращения с лагерного сбора в Оренбургской области в понедельник, 27 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Подразделения провели учебные стрельбы на Тоцком полигоне, отработали задачи по оперативному перемещению со штатной военной техникой на большие расстояния», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа.
В ведомстве уточнили, что теперь зенитчики вновь будут прикрывать критически важные объекты в Пензенской области с помощью многофункциональных зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».
«Они способны поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие элементы высокоточного оружия в полете», — добавили в пресс-службе.