Павел Полосин предложил ввести госуслугу по фиксации информации в интернет-СМИ Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Государственная услуга по фиксации отдельных страниц интернет-СМИ должна быть введена в России, чтобы облегчить борьбу с ложью и фальсификациями в средствах массовой информации. С такой инициативой выступил главный редактор пензенского независимого информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин в ходе медиафорума «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

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«Сейчас для этого необходимо обратиться к нотариусу», — пояснил он.

Павел Полосин добавил, что при введении подобной госуслуги человек или компания, в отношении которых распространена недостоверная и откровенно лживая информация, в том числе ярко негативного характера, сможет платить не 5–15 тыс. рублей за заверение одной страницы, а «разумные деньги», чтобы затем отстоять честь и репутацию в суде.

По его мнению, в этом случае редакциям станет выгоднее информацию проверить, уточнить и дополнить, чем выдать то, что сможет попасть под дезинформацию и нанести в конечном счете ущерб СМИ.

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Говоря о том, на кого можно возложить исполнение такой госуслуги, Павел Полосин предположил, что это может быть Роскомнадзор, а также правоохранительные органы.

«Если будет реализован принцип, что все, что опубликовано в сети на сайтах СМИ, может быть зафиксировано — как в газете, то количество непроверенной и лживой информации уменьшится», — подчеркнул главред ИА «PenzaNews».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.