Леонид Левин назвал авторский контент «священной коровой» Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Депутат Госдумы Леонид Левин, представляющий Пензенскую область в нижней палате российского парламента, где он возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, назвал авторский контент «священной коровой».

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«Дорогие друзья, во всем мире […] авторский контент — это «священная корова», за него [его незаконное использование] самые жесткие наказания, которые только существуют», — отметил он во время обсуждения актуальных вопросов развития интернет-СМИ, состоявшегося в рамках медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в воскресенье, 2 апреля.

По словам Леонида Левина, есть много случаев, когда, в частности, администрация Facebook блокировала сообщества после обоснованных жалоб пользователей на незаконное использование информации и фотографий.

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Депутат добавил, что также распространены ситуации, когда сообщества в соцсетях, аккумулирующие контент по схожей тематике, специально ищут факты нарушений авторских прав друг у друга, чтобы добиться блокировки конкурента.

«Это отдельный бизнес», — подчеркнул Леонид Левин.

«Поэтому защита авторского права не только в мире, но и в нашей стране является приоритетной. Если недостаточно та или иная сеть в этом направлении работает, напишите нам об этом, мы обратим их внимание», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.