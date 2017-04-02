Будущее за СМИ, создающими уникальный контент — депутат Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Средства массовой информации, делающие ставку на уникальный контент, всегда будут в более выигрышном положении по сравнению с другими СМИ, а также сообществами в соцсетях, которые занимаются лишь перепечаткой журналистских материалов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Леонид Левин, представляющий Пензенскую область в нижней палате российского парламента, где он возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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«Пока это не касается региональных СМИ — я просто скажу про тот тренд, который существует в мире. Сегодня все больше качественных СМИ развивают направление платной подписки, как это ни странно. Сначала все смеялись, теперь стали внимательнее смотреть», — отметил он в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

В качестве успешного примера продажи информационного контента в интернете народный избранник привел газету «Ведомости».

«Я не буду говорить про международные примеры, приведу отечественный. Сегодня у газеты «Ведомости» 20 тыс. подписчиков, которые платят деньги за то, чтобы иметь доступ ко всем публикациям сайта. Количество платных подписчиков «Ведомостей» сравнялось с реальным объемом тиража», — пояснил Леонид Левин.

Председатель комитета Госдумы подчеркнул, что в настоящее время в целом развивается культура потребления контента в сети.

«Посмотрите по онлайн-кинотеатрам. Сегодня все больше людей начинают платить, чтобы смотреть новые свежие видео. Это говорит о том, что культура потребления меняется», — сказал он.

Леонид Левин предположил, что следующим этапом станет внедрение платных подписок на продукт, производимый качественными интернет-СМИ в крупных регионах России.

«Поверьте мне, будущее — за тем, у кого будет собственный контент. Все эти паблики будут развиваться, но ключевым будет тот, кто создает контент. […] Эти люди будут двигателями, они будут моторами. Они будут самыми влиятельными СМИ. Вы сейчас говорите о количестве подписчиков, а я говорю о влиянии. А влияние всегда трансформируется в том числе и в рекламу», — отметил депутат, комментируя факты использования в соцсетях материалов, на создание которых у профессиональных журналистов ушло большое количество времени.

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На вопрос одной из участниц форума о том, когда именно ситуация изменится, Леонид Левин сказал, что не занимается предсказаниями.

«Я вам говорю о том, как технологии сегодня меняются и о том, что такое потребление востребовано — все больше людей готовы заплатить за интересный качественный контент. Значит, мы движемся в правильном направлении. Значит, те люди, которые его создают, могут рассчитывать на то, что это будет монетизировано не только через рекламу», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.