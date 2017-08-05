Проверка учредителя пензенского СМИ силовиками вошла в мониторинг ФЗГ Общество

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Многомесячная проверка силовиками ООО «ВолгаИнтерМедиа» — учредителя независимого информационного агентства «PenzaNews», которая в конце 2016 года была инициирована бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александром Тузовым, вошла в мониторинг Фонда защиты гласности (ФЗГ) за июнь 2017 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Информация об этом размещена на сайте правозащитной организации .

Как отмечается в сообщении ФЗГ, в офисе информагентства «PenzaNews» дважды проводились следственные действия.

«9 декабря 2016 года — осмотр помещений сотрудниками ОБЭП [УЭБиПК, управление экономической безопасности и противодействия коррупции], который больше напоминал обыск [мероприятие согласовал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области по оперативной работе Сергей Шестаков]; 9 февраля — пришли следователи, чтобы изучить системы видеонаблюдения. Так называемых «налоговых» преступлений (по ст. 199 и 199.1 УК РФ), о которых усердно сообщал бывший чекист, не выявлено», — говорится в тексте.

«Более того, установлено и подтверждено прокуратурой Пензенской области, что следователи в конце апреля 2017 года не имели никакого законного права регистрировать еще одно сообщение о «преступлении» — по ст. 174 УК РФ «Легализация денежных доходов». Однако это было сделано», — добавляется в сообщении.

Читайте также

В пензенских судах находится три дела против Александра Тузова

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вакханалия с многомесячными проверками и чехардой по вынесению отказов в возбуждении дела, а затем отмене этих постановлений фактически была остановлена тогда, когда в ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ, глава Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которая сама в прошлом работала в сфере СМИ.

Кроме того, в мониторинг Фонда защиты гласности за июнь 2017 года попало уголовное дело против редактора никольской газеты «Знамя труда» Марины Востровой, которое было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

До этого оно также вошло в дайджест ФЗГ.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР до настоящего времени никаких подробностей расследования дела против Марины Востровой не сообщила.

Фонд защиты гласности (Glasnost Defense Foundation; GDF) — российская общественная некоммерческая правозащитная организация, созданная в Москве в 1991 году.

Миссия ФЗГ — создание правового пространства для деятельности СМИ и защита их интересов.

Партнерами фонда являются общественные, правозащитные и журналистские организации не только в России, но и за рубежом.