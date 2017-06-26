СКР завершил проверку учредителя ИА «PenzaNews»: преступлений не выявлено Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил проверку учредителя независимого информационного агентства «PenzaNews» — ООО «ВолгаИнтерМедиа», которая длилась с начала 2017 года: в деятельности организации так называемых «налоговых преступлений» не выявлено.

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На минувшей неделе следственный орган вынес постановление об отказе в возбуждении дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса России — ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента» и ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Ранее аналогичные отказы по «налоговым преступлениям» уже выносились дважды — 9 февраля и 20 апреля, однако затем постановления отменялись и материалы вновь возвращались на дополнительное исследование.

В рамках проверки за полгода было опрошено 15 бывших и нынешних сотрудников независимого агентства «PenzaNews».

Руководством компании были предоставлены следователям все необходимые документы, безапелляционно доказывающие то, что деятельность организации, которая успешно функционирует с 2007 года, является абсолютно законной, честной и прозрачной.

Более того, инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району Пензы сообщила, что по результатам камеральных проверок в отношении ООО «ВолгаИнтерМедиа» нарушений не выявлено. Иными словами, претензий к компании у налоговиков тоже нет.

Инициатором многомесячной проверки учредителя ИА «PenzaNews» стал бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, владелец одного из сетевых СМИ Александр Тузов. Именно он в конце 2016 года написал в полицию заявление о якобы имевших место «налоговых преступлениях» в ООО «ВолгаИнтерМедиа». При этом доводы заявителя не содержали каких-либо конкретных фактов.

Несмотря на это, предположений и домыслов Александра Тузова хватило для того, чтобы заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области по оперативной работе Сергей Шестаков в декабре 2016 года согласовал ОБЭП проведение в офисе ИА «PenzaNews» осмотра помещений, который, по словам самих работников, больше напоминал обыск. Видеозапись всех действий сотрудников полиции имеется в распоряжении агентства.

В отсутствие президента ООО «ВолгаИнтерМедиа» Ивана Маликова из его кабинета были изъяты личные записи, которые не имели никакого отношения к бухгалтерии. Вместе с тем сразу после осмотра Сергею Шестакову было доложено о том, что сотрудники ОБЭП изъяли «документы», свидетельствующие якобы о реальной финансово-хозяйственной деятельности организации. При этом никаких подписей сотрудников ООО «ВолгаИнтерМедиа» на них не было, а суммы — совпадали с оплаченными в бюджет налогами.

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Осенью 2016 года Александр Тузов также по совершенно надуманным основаниям написал заявление в полицию в отношении президента ООО «ВолгаИнтерМедиа» Ивана Маликова, главного редактора ИА «PenzaNews» Павла Полосина и нотариуса города Пензы Игоря Щебуняева. Заявитель просил органы привлечь данных лиц к ответственности за мошенничество и фальсификацию доказательств. В ходе проверки, которая также продолжалась в течение полугода — до весны 2017-го, преступлений выявлено не было.

3 мая 2017 года Александр Тузов написал еще два заявления — на имя начальника УФСБ РФ по Пензенской области Сергея Сизова и главы регионального управления МВД России Юрия Рузляева. В них он просил в рамках нового материала проверки — теперь уже по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» — исследовать денежные потоки независимого СМИ, которое якобы «промотирует» оппозицию Кремлю и лично президенту России Владимиру Путину, «рекламирует» лидеров «ОПГ от КПРФ» и даже активистов Алексея Навального.

Помимо этого, бывший чекист просил обратить внимание на благотворительную программу «Техника на благо», которая реализуется по инициативе ИА «PenzaNews» c 2009 года совместно с фондом «Гражданский Союз» во главе с Олегом Шарипковым, поскольку ранее НКО якобы получала деньги от иностранных организаций.

Вакханалия с многомесячными проверками и чехардой по вынесению отказов в возбуждении дела, а затем отмене этих постановлений фактически была остановлена тогда, когда в ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ, глава Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которая сама в прошлом работала в сфере СМИ.

В мае 2017 года она направила сразу три депутатских запроса: генеральному прокурору России Юрию Чайке, главе пензенского СКР Олегу Трошину и начальнику УМВД Юрию Рузляеву. Наталья Костенко попросила их взять ситуацию на личный контроль, а о результатах — проинформировать.

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По официально неподтвержденным данным, после этого за происходящим в Пензе стал внимательно следить и аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В итоге в ходе шестимесячной проверки следователи пришли лишь к единственному выводу: каких-либо правовых оснований для возбуждения уголовных дел нет.

В руководстве ООО «ВолгаИнтерМедиа» считают, что серия заявлений Александра Тузова, в которых содержались откровенно лживые и безосновательные доводы, была попыткой создать успешной организации проблемы с силовиками и таким образом «отомстить» за свои неудачи в судебных процессах.

Как ранее уже сообщалось, примерно за год Александр Тузов, являющийся также фигурантом скандала с захватом земли в курортной зоне Ахуны в Пензе, проиграл в судах ООО «ВолгаИнтерМедиа» и лично Павлу Полосину в общей сложности более 400 тыс. рублей по искам о незаконном использовании фотографий, которые размещал в качестве иллюстраций к статьям на своем сайте.

В настоящее время к нарушителю готовятся новые иски по аналогичным основаниям: решить проблему в досудебном порядке у Александра Тузова не получилось.

Помимо этого, юристы ООО «ВолгаИнтерМедиа» сейчас изучают возможность привлечения бывшего чекиста к уголовной ответственности за ложный донос и клевету, а также исключения его из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области.