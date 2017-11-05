EN
18:57:35 Воскресенье, 5 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

На дорогах Пензенской области 6 ноября пройдет операция «Встречная полоса»

09:28 | 05.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую операцию «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 6 ноября.

На дорогах Пензенской области 6 ноября пройдет операция «Встречная полоса»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она призвана содействовать снижению числа ДТП с тяжкими последствиями.

«Выезд на полосу встречного движения является распространенным нарушением, которое довольно часто становится причиной дорожно-транспортного происшествия. Самые тяжелые последствия от аварий происходят в результате лобовых столкновений встречных автомашин», — отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности в пути.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Согласно части 5 этой же статьи, повторное совершение правонарушения влечет лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год, а в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Актуальное
Читайте также
В Пензу доставлен ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников российских Пешеход госпитализирован после ДТП в Сердобске
В Калуге матч местной футбольной команды и «Зенита» из Пензы закончился ничьей Красноярский «Сокол» обыграл пензенский «Дизель» со счетом 2:0
В Кузнецке стартовал турнир любительской волейбольной лиги Митрополит Серафим совершил литургию в Казанской церкви села Трофимовка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver