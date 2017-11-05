На дорогах Пензенской области 6 ноября пройдет операция «Встречная полоса» Общество

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую операцию «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 6 ноября.

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Она призвана содействовать снижению числа ДТП с тяжкими последствиями.

«Выезд на полосу встречного движения является распространенным нарушением, которое довольно часто становится причиной дорожно-транспортного происшествия. Самые тяжелые последствия от аварий происходят в результате лобовых столкновений встречных автомашин», — отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности в пути.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Согласно части 5 этой же статьи, повторное совершение правонарушения влечет лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год, а в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.