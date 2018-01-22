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В Пензе дом «Декор-Трейда» оформят как объект незавершенного строительства

13:27 | 22.01.2018 | Общество

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко сообщила, что специалисты приступили к процедуре оформления многоквартирного дома в микрорайоне №4 «Среда» города Пензы, застройщиком которого является АО «Декор-Трейд», в качестве объекта незавершенного строительства.

В Пензе дом «Декор-Трейда» оформят как объект незавершенного строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в настоящее время осуществляется подготовка кадастрового паспорта и свидетельства о праве собственности, в котором будет указан процент готовности здания.

«Это необходимо для того, чтобы объект уже обрел юридические формы и впоследствии был уже выведен из конкурсной массы либо посредством создания участниками долевого строительства ЖСК, либо при поступлении в арбитражный суд заявления о смене застройщика», — пояснила Инна Левченко в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 22 января.

Она добавила, что оформление подобных документов — «это пройденная дорожка».

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«Аналогичные процедуры мы сейчас завершаем в отношении домов «Пензастроя». Мы идем тем же путем. И если по «Пензастрою» уже на этой неделе сдаются документы в Росреестр, то [по «Декор-Трейду»] эту процедуру мы сейчас только начали», — сказала глава Госжилстройтехинспекции, предположив, что оформление необходимых документов займет примерно два месяца.

Говоря о том, что компанию «Декор-Трейд» с большой долей вероятности ждет процедура банкротства, Инна Левченко сообщила, что арбитражный управляющий будет обязан предложить дольщикам создать ЖСК.

«Мы знаем, что в отношении генерального директора [Игоря Николаева] возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и, может быть, […] будет произведен возврат [средств] и отмена каких-то сделок по отчуждению имущества очень дорогостоящего», — предположила она.
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