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Иван Белозерцев обозначил приоритеты при планировании работ по ремонту дорог в Пензе

14:05 | 06.02.2018 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Планирование работ по ремонту дорог в Пензе стало главной темой совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел в правительстве региона во вторник, 6 февраля.

Иван Белозерцев обозначил приоритеты при планировании работ по ремонту дорог в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие председатель правительства области Николай Симонов, глава регионального Минстроя Александр Гришаев, руководитель центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев, ректор ПГУАС Юрий Скачков, глава Пензы Валерий Савельев, и.о. мэра Сергей Волков, вице-мэр Юрий Ильин, а также директор городского департамента ЖКХ Денис Леонтьев.

Одним из приоритетных направлений работы Иван Белозерцев назвал расширение дорог там, где это возможно.

«Прежде чем приступать к подготовке проектно-сметной документации, надо выезжать на место, анализировать, есть ли необходимость увеличения полос движения, выноса коммуникаций, как грамотно спроектировать систему ливневых стоков, чтобы дороги оставались проезжими в любых погодных условиях», — отметил глава региона.

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В частности, он высказал мнение, что необходимо расширять дороги на улицах Попова, Аустрина и Бакунина.

«Правительство региона оказывает городу всестороннюю поддержку в организации реконструкции дорог. Необходимо создать рабочую группу, спланировать и совершить выезды на основные магистрали, которые нуждаются в расширении, и уже на основании работы, проведенной на местах, с учетом мнения архитекторов принимать решения по конкретным проектам», — сказал губернатор.

Также Иван Белозерцев в очередной раз призвал обдуманно подходить к установке новых светофоров в Пензе, сообщает пресс-служба облправительства.
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