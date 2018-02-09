В Пензе суд в третий раз вернул полиции дело против Падалкина о мелком хулиганстве Общество

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы в третий раз отказался рассматривать административное дело о мелком хулиганстве в отношении члена федерального исполкома движения «Левый фронт» Сергея Падалкина и вновь вернул полиции материалы на доработку.

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По имеющимся у ИА «PenzaNews» сведениям, причиной этого стали допущенные сотрудниками правоохранительных органов нарушения при оформлении документов и отсутствие в них информации, имеющей существенное значение.

Протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» был составлен в отношении Сергея Падалкина после организации «похоронной акции» у здания Минздрава в Пензе 15 декабря 2017 года, когда два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

Как следует из текста документа, оппозиционер якобы «ввел в панику и волнение» работников и посетителей министерства, разместив у входа ритуальные атрибуты, чем нарушил общественный порядок и нормальное функционирование госучреждения на два часа — с 10.00 до полудня.

При этом, по данным полиции, он беспричинно и безадресно выражался нецензурной бранью, проявляя таким образом неуважение к обществу.

По словам Сергея Падалкина, уточнение про мат в протокол было внесено спустя несколько часов после его составления — около полуночи, когда он уже находился в камере для административно задержанных. По мнению оппозиционера, так сотрудники полиции решили перестраховаться, вероятно, понимая, что возложение гроба и венка к крыльцу министерства «не тянет на мелкое хулиганство».

16 декабря 2017 года судья Татьяна Черненок не стала рассматривать дело, а вернула протокол и приложенные к нему документы в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе «ввиду неполноты и неправильного оформления административного материала».

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21 декабря судья Оксана Кузнецова сделала то же самое, отправив в полицию на доработку поступившие к ней документы по тем же основаниям.

31 января судья Наталья Прошина, изучив материалы, которые должны были исправить полицейские, пришла к выводу, что указанные двумя другими судьями недостатки не были устранены в полном объеме.

В «Левом фронте» считают, что правоохранительные органы будут и дальше продолжать попытки довести административное дело до суда, которое в итоге может вылиться в арест Сергея Падалкина на срок до 15 суток.

Активисты движения готовят акции протеста с требованием прекратить фабриковать дела в отношении оппозиционеров и отстранить от занимаемой должности заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрея Гаврюшина, который, как они полагают, дал указание составить протокол о мелком хулиганстве.