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В Пензе дольщики заявили о попытке власти запугать людей, выходящих на митинги

17:22 | 10.03.2018 | Общество

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Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Дольщики ОАО «Пензастрой», которые объединились в так называемый «Бездомный полк», расценили появившуюся в СМИ информацию об установке камер фото- и видеофиксации вблизи бывшего кинотеатра «Родина» в преддверии митинга 11 марта как попытку власти запугать людей, требующих от чиновников отчета о проделанной работе.

В Пензе дольщики заявили о попытке власти запугать людей, выходящих на митинги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сведения о том, что во время предстоящего мероприятия будет вестись видеонаблюдение и «каждое лицо будет записано», в результате чего у пришедших митинговать дольщиков якобы «не окажется ни достойной работы, ни учебы», были размещены на сайте сетевого СМИ, учрежденного пенсионером Александром Тузовым, который живет на иждивении супруги-госслужащей и в последнее время — с наступлением финансовых трудностей — кардинально сменил риторику в отношении областных чиновников на преимущественно позитивную.

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«Из его публикаций следует, что власть пошла по своему излюбленному пути — она хочет нас напугать, делает намеки про неприятности на работе и так далее. «Бездомный полк» расценивает такие поступки как террор власти против своих собственных избирателей. Это позор!» — говорится в заявлении, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что чиновники вместо решения проблемы дольщиков, которые вложили деньги в новое жилье, но так и не получили обещанных квартир, предпринимают попытки создать им дополнительные трудности.

«Они пытаются нас напугать. Но нам уже нечего бояться и некуда отступать, потому что за нами правда и наши квартиры. Пусть будет стыдно тем чиновникам, которые боятся выйти к народу накануне выборов президента», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», очередной — пятый по счету — митинг дольщиков пройдет в Пензе в предстоящее воскресенье, 11 марта, в 14.00.
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