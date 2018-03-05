В Пензе дольщики потребовали от чиновников прийти на митинг 11 марта и отчитаться о работе Общество

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Обманутые дольщики компании «Пензастрой» потребовали от председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, главы регионального Минстроя Александра Гришаева и мэра Пензы Виктора Кувайцева прийти на митинг, который состоится у здания бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта, и отчитаться от проделанной работе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Под соответствующим обращением, которое инициативная группа передала в канцелярию администрации Пензы и облправительства в понедельник, 5 марта, свои подписи поставили 288 человек.

«Мы требуем, чтобы Вы лично, без посредников, выступили перед нами на митинге 11 марта и доложили о работе по решению проблем обманутых дольщиков, что была проделана за последние четыре месяца. Напоминаем, что 11 марта на митинг обманутых дольщиков выйдут не просто дольщики. Выйдут граждане Российской Федерации. Выйдут избиратели, которые 18 марта придут на избирательные участки, чтобы отдать голоса за кандидатов в президенты РФ», — говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Читайте также

Оппозиция в Пензе хочет набрать политический капитал на теме дольщиков — Белозерцев

«Вы являетесь членом правящей партии «Единая Россия», которая связана с именем действующего президента РФ Владимира Путина и которая не пожелала помогать нам с организацией митингов. А также не пожелала направить своего представителя на митинг 18 февраля 2018 года. Требуем отчета о проделанной работе», — отмечается в тексте.

Кроме того, в обращении подчеркивается, что митинг у бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта является законным: место его проведения согласовано с администрацией Пензы.

Также в понедельник, 5 марта, официальное приглашение на протестное мероприятие получил генеральный директор ОАО «Пензастрой» Валентин Журавлев, около офиса которого на улице Бекешской дольщики ЖК «Райки» провели серию одиночных пикетов.