Пензенские дольщики не сбавили активность после выборов Общество

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Пензенские дольщики, которые в период с ноября 2017 года по март 2018-го провели пять полноценных митингов и череду одиночных пикетов у мэрии Пензы, областного правительства и компании «Пензастрой», продолжают протестные мероприятия, хотя ранее в их адрес неоднократно звучали упреки в повышенной активности исключительно в преддверии выборов президента России.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в минувший понедельник, 19 марта, дольщики ЖК «Тернопольский» вышли на одиночные пикеты в зданию правительства Пензенской области.

Каждый из них при этом вешал на себя две таблички.

На одной было написано «Мы устали от пустых обещаний! ЖК «Тернопольский», на другой — «Требуем от губернатора Белозерцева И.А. найти инвестора-застройщика и достроить наш дом! ЖК «Тернопольский».

Судя по фотографиям, опубликованным в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте», в состоявшихся накануне одиночных пикетах приняли участие минимум три человека.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя ситуацию, в которой оказались дольщики, высказал мнение, что представители оппозиции используют острую проблему в своих целях и «пытаются раскачать ситуацию», желая «сделать себе политический капитал».