В суд подан иск о запрете эксплуатации пензенского «Гостиного двора» Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин направил в суд исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации здания торгового центра «Гостиный двор» на улице Московской до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что в ходе проведенной совместно с сотрудниками МЧС проверки в ряде помещений, в том числе в торговых залах, были выявлены грубые нарушения.

«Так, в здании отсутствует часть пожарных извещателей. В нерабочем состоянии находится система дымоудаления за исключением атриума и помещения магазина «Familia». Стены коридора на путях эвакуации офисных помещений мансардного этажа, а также между вторым и третьим этажами отделаны пожароопасными материалами. Дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты, выходящие в торговые залы на этажах, не защищены противопожарными дверьми. Часть дверных проемов по ширине не соответствует требованиям пожарной безопасности», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что ширина эвакуационных выходов на втором этаже составляет менее 1,2 метра.

«На всех основных и запасных эвакуационных выходах не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа. Часть огнетушителей не соответствует по типу физико-химическим и пожароопасным свойствам использованных в здании горючих материалов», — отметила старший помощник прокурора.

По ее словам, выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

«Исковое заявление находится на рассмотрении в суде», — сообщила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торговых центров «Урицкий», «Мой» и «Триумф», в Кузнецке — ТЦ «М-Сити».

