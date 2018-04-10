Идею переноса стелы «Слава Героям» в Пензе вынесут на обсуждение Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил выяснить мнение общественности относительно идеи переноса стелы «Слава Героям» с Соборной площади в сквер «Журавли», расположенный неподалеку от проспекта Победы.

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Как сообщает пресс-службе мэрии, в ходе совещания, состоявшегося во вторник, 10 апреля, он распорядился провести соответствующий опрос.

Предполагается, что его результаты будут учтены при принятии окончательного решения.

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В октябре 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что рассматривается вопрос о переносе стелы «Слава героям», которая находится неподалеку от Спасского кафедрального собора, в район сквера «Журавли». На освободившемся месте глава региона предложил разместить памятник матери, установки которого он добивается на протяжении последнего года.

Вскоре после этого в областном правительстве была организована встреча с ветеранами, которые поддержали идею о переносе стелы.

В ноябре состоялось сразу несколько акций, участники которых потребовали оставить монумент там, где он находится. Одна из них прошла в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, другая — вблизи мэрии Пензы.

30 ноября в ходе сессии гордумы глава фракции КПРФ Олег Шаляпин заявил, что переносить стелу без проведения публичных слушаний нельзя. Он также возмутился тем фактом, что данный монумент в документах называется «малой архитектурной формой».