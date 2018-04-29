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Белозерцев навестил могилу Бочкарева

09:50 | 29.04.2018 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев навестил могилу бывшего главы региона Василия Бочкарева, со дня рождения которого 29 апреля исполнилось 69 лет.

Белозерцев навестил могилу Бочкарева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Утром сходил на могилу В.К. Бочкарева, 17 лет возглавлявшего Пензенскую область. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет», — написал Иван Белозерцев в микроблоге «Твиттер».

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По его словам, он благодарен судьбе за то, что ему довелось работать с Василием Бочкаревым.

«Он был патриотом пензенской земли и сделал для нее очень много, навсегда войдя в историю региона. Вечная память», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Бочкарев возглавлял Пензенскую область с 1998 по 2015 годы.

Впоследствии он был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ — представителя от регионального правительства.

Скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года. Похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.

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