Белозерцев навестил могилу Бочкарева Общество

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев навестил могилу бывшего главы региона Василия Бочкарева, со дня рождения которого 29 апреля исполнилось 69 лет.

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«Утром сходил на могилу В.К. Бочкарева, 17 лет возглавлявшего Пензенскую область. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет», — написал Иван Белозерцев в микроблоге «Твиттер».

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По его словам, он благодарен судьбе за то, что ему довелось работать с Василием Бочкаревым.

«Он был патриотом пензенской земли и сделал для нее очень много, навсегда войдя в историю региона. Вечная память», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Бочкарев возглавлял Пензенскую область с 1998 по 2015 годы.

Впоследствии он был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ — представителя от регионального правительства.

Скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года. Похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.