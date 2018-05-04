Пензенскому дольщику во время пикета удалось побеседовать с губернатором Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Вышедший с одиночным пикетом к зданию правительства Пензенской области обманутый дольщик компании «Пензастрой» Павел Агуреев, который вложил сбережения в новую квартиру в ЖК «Тернопольский», смог задать интересующие вопросы губернатору Ивану Белозерцеву, посетившему фестиваль «Сезон удачи» на площади имени В.И. Ленина.

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По словам мужчины, увидев, что глава региона в сопровождении чиновников вышел из здания облправительства и направился к месту проведения ярмарки, он переместился к памятнику вождю мирового пролетариата, чтобы быть на виду у представителей власти.

Дольщик сообщил, что спустя более получаса Иван Белозерцев последовал обратно, и тогда он обратился к нему с просьбой о помощи.

«Он резко остановился и подошел ко мне, [...] начал немного на повышенных тонах со мной общаться», — сказал ИА «PenzaNews» Павел Агуреев, пояснив, что губернатор выразил недовольство протестной активностью граждан и рассказал ему о поступающих в свой адрес обращениях жителей, которые против того, чтобы дольщикам помогали за счет бюджета.

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«Сразу он сказал, что в ЖСК вступать придется», — добавил собеседник агентства.

Он также обратил внимание на то, что после фразы о жилищно-строительном кооперативе поинтересовался гарантиями, которые может дать Иван Белозерцев как губернатор тем, кто последует этому совету.

«Моего слова должно быть вам достаточно», — процитировал Павел Агуреев главу региона.

По словам клиента «Пензастроя», руководитель субъекта федерации также упомянул о том, что дольщиками манипулируют бизнесмены, которые купили в проблемных домах по несколько квартир, чтобы впоследствии заработать, однако их расчет не оправдался.

«Мой ответ был такой: «За этих людей я не могу Вам сказать, потому что стою я в пикете. Могу сказать только про себя, что я вложил все свои последние сбережения, взял ипотеку на 20 лет в банке ВТБ, и они с меня каждый месяц требуют мою ежемесячную выплату — 13 тыс. рублей. Каждый месяц я плачу и остаюсь без жилья», — сказал Павел Агуреев, пояснив, что живет «в трущобе без удобств», так как больше ни на что денег не хватает.

Дольщик ЖК «Тернопольский» добавил, что в его доме 70% квартир приобретено именно в ипотеку или с помощью материнского капитала.

«Открыто хочу заявить: я выхожу по своей инициативе ради того, чтобы мне построили мою квартиру, которую я купил за свои кровные деньги и за которую я еще остаюсь должен», — подчеркнул собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, какое впечатление в целом на него произвела беседа с Иваном Белозерцевым, Павел Агуреев отметил, что губернатор, вероятно, искренне хочет помочь людям, попавшим в непростую ситуацию.

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«Он ищет пути, он заставляет своих подчиненных работать, но, я так понимаю, что не все его слушаются и не все выполняют его указания», — сказал активист.

В продолжение темы он напомнил о предложении компенсировать малоимущим обманутым дольщикам расходы на аренду жилья, которое было высказано полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем в присутствии Ивана Белозерцева еще 1 февраля, а сегодня вновь прозвучало из уст губернатора.

Павел Агуреев пояснил, что клиенты «Пензастроя» уже заполняли соответствующие анкеты, но пока это не дало результата.

«Конечно, хотелось бы мне верить, что наш губернатор — добропорядочный человек и за свои слова отвечает. Если он пообещал, то, я так думаю, он это сделает [поможет дольщикам]. Но хотелось бы, чтобы это было как-то более конструктивно и как-то более доходчиво для нас. […] Вот эта последние несколько месяцев закрытость нашей власти настораживает», — подытожил он.