В ЖК «Чистые пруды» под Пензой установлена детская площадка Общество

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Детская площадка установлена в жилом комплексе «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области, строительство которого было начало в 2014 году и приостановлено в 2015-м. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В микрорайоне «Чистые пруды» установлена новая детская площадка — это первый шаг на пути развития этой территории», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер».

Иван Белозерцев добавил, что также решен вопрос транспортной доступности микрорайона.

«Продолжается благоустройство. Будем двигаться дальше, перспективы хорошие», — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возведение ЖК «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области было начато в 2014 году в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Предполагалось возведение более 30 жилых корпусов, детсадов, магазинов, школы, автостоянки, спортивно-досугового центра и предприятия бытового обслуживания населения.

В итоге было введено в эксплуатацию лишь пять домов, и в апреле 2015 года стройка остановилась.

Реализацией квартир в уже готовых домах занимается конкурсный управляющий АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» — именно эта компания ранее возводила жилье по госпрограмме, однако 9 июня 2017 года акционерное общество было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, а бывший руководитель Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева — стал фигурантом уголовного дела и находится под домашним арестом. Всего к продаже готова 71 квартира.

Объекты незавершенного строительства в 2016 году выкупило вновь созданное ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» во главе с Евгением Рыжовым.