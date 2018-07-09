Малышев заявил, что не собирается отвечать на «больные фантазии» Тузова Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились участники долевого строительства, в связи с обнародованием в интернете документов, связанных с условиями приобретения им квартиры, сделал заявление о том, что не собирается отвечать на «больные фантазии» Александра Тузова — члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ, живущего, по его собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей.

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«Гражданин Тузов опубликовал документы, переданные ему незаконным способом. Речь идет о подробностях сделки по купле-продаже квартиры, которая была заключена между мной, моей редакцией и генеральным директором ОАО «Пензастрой» Валентином Журавлевым», — говорится в заявлении Евгения Малышева, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 9 июля.

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«Таким образом, Александр Тузов опроверг свои собственные подозрения, будто я не являюсь дольщиком. Все-таки оказалось, что я дольщик ЖК «Райки» и вместе с будущими соседями жду своей квартиры три года (с февраля 2015-го). Тузов доказал самому себе, что был неправ. И вопрос только в том, зачем ему надо было на протяжении нескольких месяцев оспаривать очевидное», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается также, что «теперь у Тузова появились новые подозрения».

«Он продолжает искать криминальный характер сделки по взаимозачету, в соответствии с которой «Пензастрой» расплатился за цикл публикаций, размещенных в газете «Улица Московская» еще за три года до банкротства застройщика. А газета в свою очередь выкупила у меня право на опубликование первого тома мемуаров бывшего министра обороны Павла Грачева, над подготовкой которых я работал больше 5 лет. Было это задолго до появления «Бездомного полка». Павел Грачев рассказывал мне, как жил и служил, пил водку с Ельциным, стрелял из танка по Белому дому, уничтожал ядерные ракетные шахты вместе с американцами, воевал с Борисом Березовским и Джохаром Дудаевым. Книга давно готова, а по сделке между «Пензастроем» и приобретателем прав на первую публикацию уплачены все налоги и отчисления. У арбитражного суда вопросов не возникло. Как и у полиции, которая признала меня потерпевшим по уголовному делу. Вопросы возникают только у Тузова. Но отвечать на его больные фантазии я не буду. Пусть отвечают врачи», — говорится в заявлении Евгения Малышева.

Кроме того, журналист обращает внимание на тот факт, что информация о подробностях сделки по приобретению им квартиры была вброшена «накануне нового протестного движения, к которому готовится «Бездомный полк».

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По его мнению, это сделано для того, чтобы «породить сомнения и раскол в рядах обманутых дольщиков», поскольку в нынешней ситуации это может быть выгодно отдельным представителям областной и городской власти.

«Раскол среди дольщиков выгоден практически всем, кроме самих обманутых дольщиков. А это значит, что раскола не будет», — подчеркивается в тексте.

«Уважаемые дольщики! Тузов доказал, что мы задели их за самое больное. Это значит, что мы все делаем правильно. И значит надо выходить на пикеты к мэрии, Минстрою. Надо требовать встречи с губернатором [Пензенской области Иваном Белозерцевым]. Надо готовить митинг. С нами правда, с нами закон. На стороне «Бездомного полка» даже первый министр обороны России Павел Грачев. Мы еще повоюем. И мы обязательно победим», — добавляется в заявлении.