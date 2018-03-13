Дольщики назвали иждивенца Тузова «клоуном» и «главным пензенским фантазером» Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Дольщики назвали освистанного на митинге члена общественного совета при региональном УМВД, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, «клоуном» и «главным пензенским фантазером».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оказавшись среди разгневанных дольщиков, главный пензенский фантазер Александр Тузов испугался назвать их клоунами, как любит делать это на своем сайте», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой» в соцсети «ВКонтакте», где также размещена ссылка на видео выступления должника-иждивенца Александра Тузова на митинге 11 марта.

Под данной записью оставлено более 10 комментариев пользователей, выразивших свое отношение к владельцу сетевого издания, которое ранее уже не раз обоснованно критиковали за распространение информации, основанной на слухах.

«Г-н Тузов, называвший дольщиков клоунами, на поверку сам оказался настоящим клоуном! От прежнего тона не осталось и следа! Первые минуты — чистой воды замасливание ушей дольщиков, не читавших вранье, размещенное в его ядовито желтом издании», — высказал свое мнение представитель ЖК «Райки».

Читайте также

В сети пристыдили иждивенца Александра Тузова

«Как можно воспринимать всерьез то, что он [Александр Тузов] говорит и пишет, если, выступив перед огромным количеством людей, он публикует статью, в которой речь идет о 100 участниках митинга. Александр, грош цена вашим словам!» — написал один из самых титулованных российских велогонщиков, пятикратный чемпион страны, воспитанник пензенской школы высшего спортивного мастерства Роман Кирсанов.

«Он, видимо, только до ста считать умеет, поэтому всегда пишет «около ста, чуть больше ста и сто», — предположила Ольга Комина.

В свою очередь Елена Симакова выразила мнение, что Александр Тузов «очень неприятный человек».

«Как вообще можно выйти и высмеивать людей, которые уже не знают, куда обращаться?» — задалась она вопросом.

«За компьютером писать это одно, а когда перед тобой 500 дольщиков стоят, да и к тому же разгневанных, это другое», — отметила Ольга Тюрькова.

Другие пользователи высказались в отношении Александра Тузова более критично . Их оценочные суждения в силу этических норм не могут быть опубликованы в СМИ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Тузов проиграл череду исков о незаконном использовании фотографий, потеряв из-за этого около 500 тыс. рублей.

Более 100 тыс. рублей по судебным решениям должник до настоящего времени добровольно не выплатил.

Все банковские счета Александра Тузова арестованы с осени 2017 года.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.