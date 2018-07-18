В Пензе не стали заводить дело на чиновника, отобравшего флаг у женщины в День Победы Общество

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Полиция не стала возбуждать уголовное дело против начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олега Викулова, который во время торжеств по случаю Дня Победы отобрал флаг «Левого фронта» у члена исполкома реготделения движения Юлии Аленкиной, после чего на него было написано два заявления.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе в ходе проведенной проверки не нашли в действиях чиновника признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

Оппозиционер отметил, что определенный интерес представляют объяснения Олега Викулова, которые приводятся в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела: по словам работника мэрии, 9 мая около монумента воинской и трудовой славы пензенцев он обратил внимание на неизвестную женщину с символикой «Левого фронта» и попросил убрать полотнище, поскольку флаг движения «не являлся флагом Победы, государственном флагом, которые были разрешены к использованию на данном мероприятии».

«Интересно, а почему Олег Викулов не обратил внимание на демонстрацию неизвестной ему женщиной флага с символикой «Единой России»? […] Еще более интересно, кто именно принимал решение о том, какие флаги разрешены к использованию, а какие нет?» — задался вопросами Сергей Падалкин, напомнив при этом, что во время торжеств на проспекте Победы в Пензе можно было увидеть множество различных флагов политических партий, общественных организаций и объединений.

Координатор «Левого фронта» в Поволжье добавил также, что результат проведенной полицией проверки был предсказуем.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что обращение в правоохранительные органы не было напрасным, поскольку подобные действия лиц, наделенных властью, не должны оставаться без адекватной реакции.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 мая во время торжеств по случаю Дня Победы в Пензе начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов отобрал флаг «Левого фронта» у члена исполкома реготделения движения Юлии Аленкиной, пообещав отдать его координатору в Поволжье Сергею Падалкину.

На следующий день после инцидента Сергей Падалкин подал в полицию заявление с просьбой привлечь Олега Викулова к ответственности по ст. 161 УК РФ «Грабеж», а также направил обращение на имя мэра Виктора Кувайцева, попросив уволить чиновника с занимаемой должности.

Вслед за ним Юлия Аленкина написала в полицию заявление с просьбой провести проверку в отношении Олега Викулова и привлечь его к ответственности.

В итоге чиновник вернул активистке флаг движения лишь спустя месяц после инцидента. Во время визита в мэрию Юлия Аленкина предложила Олегу Викулову извиниться за свои действия, однако тот отказался это сделать.