Подготовлена обновленная документация на достройку пензенского цирка Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Обновленная конкурсная документация для проведения электронного аукциона на завершение реконструкции цирка в Пензе подготовлена и согласована с федеральными министерствами и ведомствами. Об этом сообщила заместитель генерального директора «Российской государственной цирковой компании» («Росгосцирка») Ирина Теслева в ходе рабочей встречи с губернатором Иваном Белозерцевым в среду, 22 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«В соответствии с проектом пензенский цирк задуман как многопрофильный объект, обеспечивающий ряд дополнительных функций, аналогов чему, пожалуй, нет ни в одном из российских регионов», — сказала она.

Ирина Теслева отметила, что реализация сложного проекта предполагает комплексный и высокопрофессиональный подход к выполнению работ.

«В качестве генерального подрядчика должна выступить мощная строительная организация, в распоряжении которой есть все необходимые для осуществления проекта ресурсы. Поэтому условия и требования к работе на объекте довольно жесткие», — пояснила замгендиректора «Росгосцирка».

Она поблагодарила Ивана Белозерцева за личное содействие в решении вопросов, связанных с возведением нового здания цирка.

Глава региона заверил Ирину Теслеву, что готов и далее консолидировать усилия органов власти на территории Пензенской области с целью завершения строительства.

«Несмотря на то что пензенский цирк является объектом федеральным, заказчиком выступает «Росгосцирк», все же расположен он на территории нашего региона, и мы также разделяем ответственность за этот объект культуры. У нас есть большое желание его достроить, сделать это как можно скорее», — сказал губернатор.

Он добавил, что в Пензенской области готовы контролировать ход строительства в постоянном режиме, создать рабочую группу, состоящую из представителей правительства и министерств региона, правомочных территориальных надзорных ведомств, оказывать всестороннюю поддержку в реализации проекта.

Стороны обменялись мнениями и договорились о взаимодействии в рабочем порядке, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце июня 2018 года министерство культуры РФ в лице федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» объявило электронный аукцион на достройку цирка в Пензе с начальной (максимальной) ценой около 1,3 млрд. рублей.

Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете.

1 августа единственная заявка, поступившая на электронный аукцион от ООО «Стройресурс», признана не соответствующей предъявляемым требованиям.

Прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились. Согласно проекту, количество мест в зрительном зале останется прежним — 1 тыс. 400. Рядом с цирком предусмотрены гостиница и стоянка для автотранспорта.



В течение последних нескольких лет работы на стройплощадке заморожены.