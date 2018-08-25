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В Пензе выложена гранитная дорожка к Спасскому собору

13:37 | 25.08.2018 | Общество

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Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил внешний вид и надежность выложенного гранитной плиткой участка пешеходной зоны, ведущей к Спасскому кафедральному собору.

В Пензе выложена гранитная дорожка к Спасскому собору

Фото: Penza-gorod.ru

Место работ мэр посетил в субботу, 25 августа, вместе со своим заместителем Магомедом Агамагомедовым и начальником МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорем Умновым.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на стройплощадке ведется подготовка основания под мощение из гранита.

Подрядчик параллельно занимается приобретением необходимого материала.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прилегающая к Спасскому кафедральному собору территория обнесена забором для благоустройства. Поблизости с этой же целью вырублены деревья.

Изменения претерпел и внешний вид ближайших лиц. Так, тротуар на улице Лермонтова между улицами Белинского и Советской преобразован в бесплатную парковку. На близлежащем перекрестке демонтирован трехсторонний билборд, стоявший там длительное время.

В районе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова уложена плитка на тротуаре.

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