В Пензе выложена гранитная дорожка к Спасскому собору Общество

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил внешний вид и надежность выложенного гранитной плиткой участка пешеходной зоны, ведущей к Спасскому кафедральному собору.

Фото: Penza-gorod.ru

Место работ мэр посетил в субботу, 25 августа, вместе со своим заместителем Магомедом Агамагомедовым и начальником МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорем Умновым.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на стройплощадке ведется подготовка основания под мощение из гранита.

Подрядчик параллельно занимается приобретением необходимого материала.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прилегающая к Спасскому кафедральному собору территория обнесена забором для благоустройства. Поблизости с этой же целью вырублены деревья.

Изменения претерпел и внешний вид ближайших лиц. Так, тротуар на улице Лермонтова между улицами Белинского и Советской преобразован в бесплатную парковку. На близлежащем перекрестке демонтирован трехсторонний билборд, стоявший там длительное время.

В районе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова уложена плитка на тротуаре.