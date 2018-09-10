В Пензе за ввод ТЦ в эксплуатацию без разрешения назначено наказание в виде предупреждения Общество

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области назначил ООО «Сетевая компания» административное наказание в виде предупреждения за ввод здания торгового центра «Урицкий» в эксплуатацию без разрешения.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, соответствующее решение пока не вступило в законную силу.

«Заместитель директора ООО «Сетевая компания», являющегося собственником ТЦ «Урицкий», постановлением Госжилстройтехинспекции Пензенской области оштрафован на 2 тыс. рублей», — добавили в надзорном ведомстве, уточнив при этом, что данное постановление уже вступило в законную силу.

«Информация о нарушении градостроительного законодательства и вынесенных постановлениях направлена прокурором Железнодорожного района в администрацию Пензы для решения вопроса о принятии соответствующих мер в соответствии с компетенцией», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Сетевая компания» создана в сентябре 2005 года и зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Бакунина, 20Б.

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Генеральным директором организации является Алексей Есяков. В учредителях значатся четыре человека — Алексей Вьюгов (доля в уставном капитале 9%), Игорь Ульянов (20%), Сергей Вьюгов (10%) и Алексей Есяков (61%).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прокуратура Железнодорожного района Пензы в рамках проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности установила, что торговый центр «Урицкий» эксплуатируется в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В апреле 2018 год суд принял решение о запрете эксплуатации здания до устранения нарушений, связанных с нерассредоточенным расположением на первом этаже двух эвакуационных выходов и отсутствием системы автоматического пожаротушения.

24 июля после вступления решения суда в законную силу приставы закрыли торговый центр, однако уже через несколько дней он возобновил свою деятельность.