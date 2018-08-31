Работы на некоторых проблемных стройках возобновят на этой неделе — Иван Белозерцев Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что работы на стройплощадках некоторых проблемных домов, возведение которых осуществлялось с использованием средств дольщиков, но в силу разных причин было остановлено, планируется возобновить на текущей неделе.

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«У нас уже на этой неделе на некоторые дома застройщики выходят на работу по крышам», — сказал он в ходе 11-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 31 августа.

При этом о каких именно проблемных домах идет речь, Иван Белозерцев не уточнил.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с ноября 2017 года пензенские обманутые дольщики провели шесть полноценных митингов и множество одиночных пикетов, в том числе в Москве — у зданий Госдумы, «Останкино» и администрации президента РФ.

В начале июля после небольшого перерыва они заявили о готовности вновь выходить на пикеты, так как заметных результатов в работе по достройке их домов не наблюдается.

18 июля представители «Бездомного полка» потребовали отставки главы Минстроя Пензенской области Александра Гришаева.

30 августа дольщики возобновили пикеты у регионального правительства, чтобы обратить внимание чиновников на необходимость предотвращения дальнейшего разрушения недостроенных домов.

31 августа представители «Бездомного полка» приняли участие в акции против присвоения губернатору Ивану Белозерцеву звания «Почетный гражданин города Пензы».