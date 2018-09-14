Выплату почетным гражданам Пензенской области предлагается увеличить до 190 тыс. рублей Общество

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Размер пожизненной ежегодной денежной выплаты почетным гражданам Пензенской области предлагается увеличить на 60 тыс. рублей — до 190 тыс. рублей — с 2019 года. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона губернатором Иваном Белозерцевым.

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Как отмечается в пояснительной записке за подписью первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной, звания почетного гражданина региона удостоены 13 человек.

В соответствии со ст. 3 закона «О звании «Почетный гражданин Пензенской области», в течение календарного года оно присваивается не более чем двум соискателям.

С учетом этого в будущем году количество обладателей данного звания может достичь 15 человек, в связи с чем принятие данного законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета региона в размере 900 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоены, в частности, ректор ПГУ Александр Гуляков, гендиректор ООО «Кувака» Камиль Девликамов, руководитель ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина, глава ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашид Хайров, организатор и первый ректор Пензенского института усовершенствования врачей Николай Хоменко, заместитель гендиректора ООО «УК «Русмолко» Владимир Резниченко, руководитель музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, экс-министр здравоохранения региона Юрий Лаптев, заслуженный строитель России Валентин Журавлев, бывший председатель Законодательного собрания Пензенской области Юрий Вечкасов, участники Великой Отечественной войны Александр Дручков и Алексей Глушенков.