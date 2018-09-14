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Выплату почетным гражданам Пензенской области предлагается увеличить до 190 тыс. рублей

12:37 | 14.09.2018 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Размер пожизненной ежегодной денежной выплаты почетным гражданам Пензенской области предлагается увеличить на 60 тыс. рублей — до 190 тыс. рублей — с 2019 года. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона губернатором Иваном Белозерцевым.

Выплату почетным гражданам Пензенской области предлагается увеличить до 190 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке за подписью первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной, звания почетного гражданина региона удостоены 13 человек.

В соответствии со ст. 3 закона «О звании «Почетный гражданин Пензенской области», в течение календарного года оно присваивается не более чем двум соискателям.

С учетом этого в будущем году количество обладателей данного звания может достичь 15 человек, в связи с чем принятие данного законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета региона в размере 900 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоены, в частности, ректор ПГУ Александр Гуляков, гендиректор ООО «Кувака» Камиль Девликамов, руководитель ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина, глава ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашид Хайров, организатор и первый ректор Пензенского института усовершенствования врачей Николай Хоменко, заместитель гендиректора ООО «УК «Русмолко» Владимир Резниченко, руководитель музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, экс-министр здравоохранения региона Юрий Лаптев, заслуженный строитель России Валентин Журавлев, бывший председатель Законодательного собрания Пензенской области Юрий Вечкасов, участники Великой Отечественной войны Александр Дручков и Алексей Глушенков.

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