Для восстановления разрушенного взрывом дома в Пензе завезут стройматериалы Общество

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Строительные материалы будут доставлены к дому №27 на улице Крупской в Пензе, который пострадал от взрыва газа в одной из квартир. Соответствующее поручение мэр Виктор Кувайцев дал главе управления капитального строительства города Игорю Умнову.

Фото: Penza-gorod.ru

«Пора завозить строительные материалы, чтобы незамедлительно приступить к восстановлению стены», — сказал он, посетив место работ в субботу, 15 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данном этапе в доме установлены разгрузочные рамы, стабилизирующие плиты перекрытия, продолжается демонтаж кирпичной кладки торцевой стены.

Ремонт ведется с сохранением существующей системы отопления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

На следующий день после взрыва в качестве требуемого срока на ремонт были названы две недели. 9 июля мэр Виктор Кувайцев сообщил, что на восстановление дома потребуется около 1,5 месяцев.