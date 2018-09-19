В Пензенской области примут меры, чтобы не допустить повторения трагедии с подростком Общество

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Дополнительные профилактические меры будут приняты в образовательных учреждениях Пензенской области в связи с гибелью 16-летнего студента колледжа после драки со сверстниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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С обучающимися проведут беседы с разбором произошедших за последнее время случаев и анализом моральных и правовых последствий проявления агрессии. Ожидается, что это будет способствовать осознанию необратимости принятых решений и последующего наказания.

Сотрудники полиции, медицинские работники и психологи встретятся с родителями для проведения консультаций о возможных предпосылках агрессивного поведения детей, а также для определения симптомов травмирования ребенка, угрожающих его жизни, но не заметных на первый взгляд.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что любой конфликт можно решить сообща, если ребенок доверяет родным и педагогам.

«Зачастую сами близкие формируют агрессивное поведение подростка, побуждая решать проблемы силой: «Дай сдачи!», «Проучи его!», а то и просто проявляя насилие в семье. Это недопустимо! Важно при всей своей занятости находить время и принимать активное участие в жизни своего ребенка, знать, где и с кем он проводит свой досуг», — отметил он.

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Белозерцев попросил Канцерову взять под свой контроль дело о смерти подростка после драки

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту насильственной смерти несовершеннолетнего 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, днем 14 сентября подростки находились на улице Островского в Пензе. Между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт из-за девушки, после которого юноши мирно разошлись. Однако возникла драка между потерпевшим и приятелем обвиняемого, который затем присоединился к потасовке и ударил сверстника по голове.

Подросток после произошедшего пришел домой, а на следующий день отправился в колледж, где ему стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего.

В связи с трагедией губернатор Иван Белозерцев обратился к прокурору области Наталье Канцеровой с просьбой взять под свой контроль ход расследования уголовного дела.

По данным регионального Минобразования, все участники драки входили в группу риска.