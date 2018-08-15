В Пензе стартовала кампания по исключению Тузова из общественного совета при УМВД Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Кампания по исключению из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи, стартовала по инициативе исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова.

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Накануне на сайте Change.org общественник создал соответствующую петицию . За сутки ее подписали около 130 человек. Некоторые из них оставили свои комментарии под обращением, которое адресовано председателю общественного совета при УМВД по Пензенской области Глебу Синцову, начальнику регионального ведомства Сергею Щеткину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

В тексте, в частности, говорится, что на сайте, принадлежащем Александру Тузову, «систематически публикуются не соответствующие действительности материалы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других граждан».

«Некоторые из этих статей без всякого сомнения можно назвать аморальными, а другие, наверное, могут быть даже признаны экстремистскими, возбуждающими вражду и ненависть. Кажется, что вся деятельность члена общественного совета при УМВД по Пензенской области А.В. Тузова только и направлена на то, чтобы очернять добропорядочных граждан — журналистов, чиновников, бизнесменов, политиков, общественных деятелей и активистов», — отмечается в петиции.

В ней подчеркивается, что Александра Тузова не раз критиковали за распространение непроверенной и недостоверной информации и даже «проводили акции против его аморальных методов, однако «грязные» статьи появляются вновь и вновь».

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«По мнению некоторых пензенских СМИ, у него есть заказчики в правительстве Пензенской области», — говорится в тексте.

Также в петиции напоминается о том, что Александр Тузов был неоднократно уличен в незаконном использовании продуктов интеллектуальной собственности: за последние годы он проиграл около 10 судов и теперь обязан выплачивать компенсации правообладателям со своей пенсии, которая, по его словам, является единственным источником дохода.

«По данным СМИ, все банковские счета А.В. Тузова арестованы еще с осени 2017 года. На совершение регистрационных действий в отношении автомобиля наложен запрет. Приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию А.В. Тузова. Также должнику ограничен выезд за пределы Российской Федерации, однако, кажется, он нарушил и это ограничение и выезжал за границу. Сумма его долга на данный момент составляет около 100 тыс. рублей, однако она, вероятно, будет только увеличиваться, так как в судах находятся новые дела против А.В. Тузова», — отмечается в тексте.

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Кроме того, автор петиции обращает внимание на тот факт, что Александр Тузов, являясь членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, «неоднократно писал заявления по надуманным основаниям на многих людей в правоохранительные органы с просьбой провести в отношении них или организаций, в которых они работают, проверку, а также привлечь к уголовной ответственности, наказать».

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«Таких примеров — масса. По свидетельствам проверяемых, заявлениям А.В. Тузова силовики уделяют пристальное внимание, поскольку он — член общественного совета при УМВД России по Пензенской области. Однако все проверки заканчиваются ничем (то есть отказами в возбуждении уголовных дел) и фактически только отвлекают сотрудников полиции, СКР, ФСБ, прокуратуры от расследования реальных преступлений. Но даже и после этого А.В. Тузов не унимается, продолжает писать заявления и жаловаться во всевозможные инстанции», — сказано в обращении Олега Шарипкова.

«Трудно не согласиться с мнением о том, что такие люди, как А.В. Тузов, наносят урон не только имиджу управления МВД России по Пензенской области, но и позорят всю правоохранительную систему в целом. Учитывая вышеизложенное, требуем исключить А.В. Тузова из общественного совета при УМВД России по Пензенской области и сделать так, чтобы впредь лица, нарушающие моральные и этические нормы общества и законодательство, не могли попадать в такие советы», — добавляется в петиции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 июля 2017 года депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Маршев по поручению жителей, членов и сторонников КПРФ, а также представителей общественности и журналистов поставил перед Юрием Рузляевым, занимавшим на тот момент пост начальника регионального УМВД России, вопрос о членстве Александра Тузова в общественном совете при полиции в связи с тем, что он «не оправдал то доверие, которое было ему оказано».

Должной реакции со стороны Юрия Рузляева на обращение народного избранника, получившее поддержку и одобрение в социальных сетях, не последовало.

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В конце 2017 года комиссия МВД России провела проверку деятельности регионального ведомства. Ее результаты в публичном пространстве не афишировались, однако в феврале 2018 года Юрий Рузляев был освобожден от занимаемой должности, а его заместитель Нариман Алтынбаев — задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Вопрос об исключении Александра Тузова из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области в публичном пространстве поднимался неоднократно, в том числе активистами движения «Левый фронт».

В начале июля 2018 года они распространили в интернете видеоролик, в котором содержится призыв к уже новому начальнику УМВД России по Пензенской области Сергею Щеткину исключить Александра Тузова из общественного совета при полиции, поскольку, по их мнению, такие люди «позорят [...] всю правоохранительную систему в целом».