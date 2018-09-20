Александра Тузова не стали исключать из общественного совета при пензенском УМВД Общество

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Члены общественного совета при УМВД России по Пензенской области не нашли правовых оснований для исключения из состава совещательного органа Александра Тузова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава совета Глеб Синцов, комментируя итоги заседания, которое состоялось в закрытом для СМИ режиме в четверг, 20 сентября.

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По его словам, при рассмотрении данного вопроса присутствовали 13 членов совещательного органа, начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин, а также приглашенные на мероприятие сотрудники ведомства.

Глеб Синцов добавил, что вначале собравшимся были представлены два ранее поступивших обращения — от исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова и главы комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой — об исключении из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова и о проверке его деятельности на соответствие положениям кодекса этики, а также информация о петиции, размещенной на сайте Change.org .

«Потом было принято решение заслушать непосредственно самого Александра Тузова, который ответил на все вопросы — вопросы были у членов общественного совета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в обсуждении по существу активно принимали участие несколько представителей совещательного органа, при этом он не стал называть конкретных фамилий , а также раскрывать тональность дискуссии и то, какие именно вопросы поднимались.

Кроме того, Глеб Синцов подчеркнул, что этот этап прошел довольно живо и эмоционально: никто из участников встречи не был ограничен по времени для изложения своей позиции, в связи с чем вопрос о деятельности Александра Тузова стал самым емким среди других на заседании.

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Он уточнил также, что какого-либо голосования по итогам обсуждения не проводилось — представители совещательного органа посредством вопросов и ответов пришли к общему мнению о том, что правовых оснований для исключения Александра Тузова, связанных с несоблюдением им Кодекса этики членов общественных советов при МВД РФ и его территориальных органах, на данный момент нет.

«Конечно, все это, в общем-то, достаточно было напряженно, поскольку у нас первый раз за все время такое было обращение, за все время существования общественного совета, но тем не менее мы вынуждены были все это сделать», — резюмировал собеседник агентства.