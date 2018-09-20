В Пензе член общественного совета при полиции нецензурно выразился у здания УМВД

В ходе словесной перепалки с координатором «Левого фронта» в Поволжье Сергеем Падалкиным, который также выполняет функции пресс-секретаря реготделения движения, член совета демонстративно на камеру на фоне вывески с надписью «УМВД России по Пензенской области» употребил нецензурное слово.
На кадрах видно, что рядом находился сотрудник полиции, который не посчитал нужным сделать Александру Тузову замечание о недопустимости такого поведения в общественном месте.
В итоге тот зашел внутрь здания, где по итогам рассмотрения соответствующих обращений и последующего обсуждения не стали исключать Александра Тузова из состава общественного совета при УМВД.
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