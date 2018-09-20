В Пензе член общественного совета при полиции нецензурно выразился у здания УМВД Общество

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, направлявшийся на заседание, в повестке которого стоял вопрос об его исключении из состава совещательного органа, нецензурно выразился у главного здания полиции, открытого в мае 2017 года с участием министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Судя по видео, обнародованному в интернете, инцидент произошел утром в четверг, 20 сентября, когда координатор движения «Левый фронт» в Пензенской области Виктор Хомец проводил одиночный пикет с двумя плакатами — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

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В ходе словесной перепалки с координатором «Левого фронта» в Поволжье Сергеем Падалкиным, который также выполняет функции пресс-секретаря реготделения движения, член совета демонстративно на камеру на фоне вывески с надписью «УМВД России по Пензенской области» употребил нецензурное слово.

На кадрах видно, что рядом находился сотрудник полиции, который не посчитал нужным сделать Александру Тузову замечание о недопустимости такого поведения в общественном месте.

В итоге тот зашел внутрь здания, где по итогам рассмотрения соответствующих обращений и последующего обсуждения не стали исключать Александра Тузова из состава общественного совета при УМВД.