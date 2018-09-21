Шарипков предложил членам совета при полиции публично обозначить свою позицию по Тузову

По его мнению, было бы крайне правильным, если бы каждый член совета при полиции открыто, а не в ходе кулуарных бесед, высказался по поводу деятельности Александра Тузова, которая вызывает вопросы у представителей власти и общественности.
«Как так случилось, что вчера вы были на стороне клеветы, стукачества и мерзости?» — написал Олег Шарипков на своей странице Facebook.
«Если кого-то насильно удерживают в этом так называемом «совете», вы скажите, я пойму. Ну, а если вы сами, то извиняйте, пожалуйста, объяснитесь», — отметил он.
Ранее председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов сообщил ИА «PenzaNews», что члены совещательного органа при полиции не нашли правовых оснований для исключения из его состава Александра Тузова.