Шарипков предложил членам совета при полиции публично обозначить свою позицию по Тузову Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков призвал всех членов общественного совета при УМВД России по Пензенской области, которые накануне на закрытом для СМИ заседании не стали исключать из состава совещательного органа Александра Тузова, живущего, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей, публично обозначить свою позицию.

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По его мнению, было бы крайне правильным, если бы каждый член совета при полиции открыто, а не в ходе кулуарных бесед, высказался по поводу деятельности Александра Тузова, которая вызывает вопросы у представителей власти и общественности.

«Как так случилось, что вчера вы были на стороне клеветы, стукачества и мерзости?» — написал Олег Шарипков на своей странице Facebook.

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Он также разместил ссылку на сайт ведомства, где указан персональный состав общественного совета при УМВД России по Пензенской области .

«Если кого-то насильно удерживают в этом так называемом «совете», вы скажите, я пойму. Ну, а если вы сами, то извиняйте, пожалуйста, объяснитесь», — отметил он.

Ранее председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов сообщил ИА «PenzaNews», что члены совещательного органа при полиции не нашли правовых оснований для исключения из его состава Александра Тузова.

При этом он уточнил, что какого-либо голосования не проводилось: представители совета пришли к общему мнению по обсуждаемой теме посредством вопросов и ответов.