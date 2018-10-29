Иван Белозерцев болезненно воспринимает неудачи пензенцев на окружных мероприятиях Общество

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев признался, что болезненно воспринимает неудачные выступления представителей Пензенской области на окружных мероприятиях.

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«Я болезненно воспринимаю, когда наши едут и занимают девятое место, а не первое, второе или третье. Чтобы они занимали соответствующее место, с ними нужно заниматься, им нужен педагог, […] который бы их подготовил, поскольку они представляют нашу Пензенскую область», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 29 октября.

Иван Белозерцев уточнил, что, в частности, недоволен результатами, которые пензенская молодежь показала на форуме «iВолга» и в спортивно-туристском лагере «Туриада».

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«В двух проектах не принимаем участия — это «Кадетство» и «Православная гимназия». За счет этого у нас там «прочерк», и мы уходим по ряду показателей сразу вниз», — пояснил губернатор.

В связи с этим он поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову проконсультироваться по телефону с руководством чебоксарского кадетского корпуса по поводу оснащения тира в рамках проекта «Кадетство».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году по итогам всероссийских форумов финансовую поддержку на реализацию своих проектов получили лишь трое представителей Пензенской области: Иван Танасов на «iВолге» выиграл грант в 300 тыс. рублей, Таисия Гришина — 100 тыс. рублей на «Тавриде», а Валерия Киселева — такую же сумму на «Евразии».