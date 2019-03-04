Жители Николаевки включились в реализацию проекта «Возвращение к родным берегам» Общество

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Жители села Николаевка Пензенской области активно включились в реализацию проекта регионального отделения Русского географического общества (РГО) «Возвращение к родным берегам – 2», направленного на увековечение памяти их земляка, первопроходца Лаврентия Загоскина.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Галина Шатрова

Во время схода была сформирована инициативная группа для оказания помощи реготделению РГО в деле изучения и сохранения наследия путешественника.

В роли координатора выступила потомок семьи мореплавателя Галина Шатрова, которая пояснила, что предварительно выбрано место в центре села для установки памятника первопроходцу, но окончательное решение пока не принято.

«Будем рассматривать различные варианты, поскольку это будет и нашим центром, где будут собираться все жители поселка на праздники, сходы. Уверена, что со временем наше село станет привлекательным туристическим объектом, о нас будут знать во всем мире», — отметила она.

По итогам схода трое жителей Николаевки написали заявления на вступление в Русское географическое общество, положив тем самым начало формированию первичной ячейки организации.

Кроме того, в селе создана спортивно-поисковая секция скандинавской ходьбы. Ее участники совмещают тренировки с исследовательской деятельностью. Так, они начали поиск мест в селе, связанных с Лаврентием Загоскиным.

Комментируя ход работ по увековечению памяти первопроходца, председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов выразил мнение, что малая родина путешественника не должна быть брошенной и забытой.

«В ходе регулярного общения с местными жителями, которые с удовольствием делятся предложениями, чувствуется оптимизм и моральный подъем. Без преувеличения, они были искренне рады тому, что возрождается память об их земляке, в том числе и на его малой родине, а это значит, что и про село везде будут знать. Самое главное, что есть общее понимание с местными жителями Николаевки, что необходимо хранить и восстанавливать память о заслуженном земляке», — цитирует Игоря Пантюшова пресс-служба областного отделения общества.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.