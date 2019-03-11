«Загоскинский урок» в Пензе собрал более 150 студентов Общество

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Более 150 студентов Пензенского государственного университета и многопрофильного колледжа ПГУ приняли участие в «Загоскинском уроке», посвященном морскому офицеру, уроженцу региона Лаврентию Загоскину.

Фото: Алексей Молебнов

Мероприятие, организованное в актовом зале вуза в понедельник, 11 марта, открыла начальник отдела культурно-проектной деятельности ПГУ, заслуженный работник культуры России Алла Тархова.

Она отметила, что легендарный исследователь Аляски стоит в одном ряду с другими выдающимися путешественниками, открывшими для Отечества новые земли.

«Про него должны знать все, особенно на его малой родине», — сказала Алла Тархова.

После этого студентам было предложено прослушать гимн, написанный главным правителем российских колоний на Аляске Александром Барановым, который был записан Лаврентием Загоскиным.

Затем председатель пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов, приглашенный на урок в качестве почетного гостя, рассказал о заслугах путешественника и мероприятиях, направленных на увековечивание его памяти.

По его словам, имя мореплавателя было незаслуженно забыто.

«Благодаря «Загоскинским урокам» и нашему проекту молодое поколение пензенцев получает информацию о научном подвиге Лаврентия Загоскина. Тем самым процесс возвращения к родным берегам доброго имени путешественника продолжается», — сказал он.

По данным пресс-службы реготделения РГО, в продолжение урока состоялся заинтересованный разговор, в ходе которого студенты выразили желание присоединиться к команде добровольцев и внести свой вклад в дело изучения наследия великих земляков.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.