В Пензе ученики школы №59 приняли участие в «Загоскинских уроках» Общество

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Более 300 учеников 5-х, 7-х и 8-х классов школы №59 города Пензы приняли участие в «Загоскинских уроках».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Занятия, состоявшиеся на минувшей неделе, прошли под девизом: «Лаврентий Алексеевич Загоскин — пример верного служения Родине и своему народу!»

В роли ведущих выступили учащиеся школы Алина Евсеева, Алина Курмаева, Марина Цыбарева, Алина Алмакаева и Шамиль Коньков, а также заместитель председателя пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) Наталья Колыганова.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, проведению тематических уроков предшествовала работа по сбору информации о деятельности мореплавателя. В ней приняли участие учителя школы, которые вскоре под руководством члена совета областного отделения общества Натальи Филатовой проведут географо-краеведческую олимпиаду. Она намечена на 25 марта и тоже будет посвящена Лаврентию Загоскину.

«К моменту проведения в школе олимпиады, посвященной памяти Загоскина, в фойе школы также планируется организовать стенд, рассказывающий о Лаврентии Алексеевиче как о географе, путешественнике, писателе, этнографе, биологе и просто о человеке, жизнь которого может служить примером верного служения Родине и своему народу», — пояснила Наталья Филатова.

Кроме того, по ее словам, ведущие «Загоскинских уроков» полны энтузиазма и намерены провести тематические занятия во всех классах школы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.