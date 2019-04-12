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Медведицу Нюру перевезли из пензенского зоопарка в Минск

11:12 | 12.04.2019 | Общество

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Минск, 12 апреля 2019. PenzaNews. Медведица Нюра, которую пять месяцев назад на время приютили в пензенском зоопарке после того, как с ней перестали справляться владельцы, доставлена утром в пятницу, 12 апреля, в зверинец Минска, где она должна составить пару самцу Тристану.

Медведицу Нюру перевезли из пензенского зоопарка в Минск

Фото: Zoo-penza.ru

«Нюра доехала до минского зоопарка, осваивает новый вольер», — сообщил директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский на своей странице в Facebook.

Также он разместил короткое видео, на котором запечатлено поведение медведицы в новой обстановке: она встает на задние лапы, принюхивается и ходит по вольеру.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в зоопарке Пензы, неравнодушные жители после просьбы учреждения о поддержке перечислили на транспортировку животного около 9 тыс. рублей, а также помогли спонсоры.

В учреждении отметили, что зверя перевозили под присмотром специалиста на транспорте пензенского зоопарка, дорога заняла менее суток.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», медведица Нюра сначала выступала в цирке, однако потом оказалась у обычных жителей Пензы. Хозяева животного перестали справляться с ней в плане питания и содержания. Они обратились в пензенский зоопарк с просьбой забрать зверя.

В ноябре 2018 года животное на время перевезли в городской зверинец и нашли ему новое место для содержания. Руководство зоопарка белорусского города Минска согласилось принять Нюру, чтобы та составила пару содержащемуся там самцу.

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