В Пензе в День Победы усилят меры безопасности Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Обеспечение безопасности во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, стало одной из главных тем рабочего совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел в среду, 8 мая.

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«Наша задача — обеспечить безопасность участников, принять необходимые меры, а также обсудить вопросы координации деятельности наших специалистов и сотрудников правоохранительных органов в период проведения праздничных мероприятий», — сказал он, обращаясь к подчиненным.

После этого участники совещания обсудили конкретные меры, которые будут приняты в городе. В их числе — ограничение движения и стоянки транспорта вблизи мест притяжения жителей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине дня основным местом торжеств в честь 9 Мая станет монумент воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 с улицы Коммунистической по проспекту Победы начнет движение колонна «Бессмертного полка».

В 11.30 у монумента состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».

На 13.00 намечена ежегодная легкоатлетическая эстафета.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, после этого торжества переместятся на Юбилейную площадь. В 16.30 там будет организован фестиваль гармонистов «Песни Победы», в 20.00 — театрализованное представление «Народный театр – народной Победе», основанное на военной поэзии Булата Окуджавы, а в 22.00 состоится фейерверк.

Кроме того, вечером Пенза в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Минута молчания».