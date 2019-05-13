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В Пензе землякам Загоскина показали спектакль «Юконский ворон»

08:11 | 13.05.2019 | Общество

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Благотворительный показ спектакля «Юконский ворон», посвященного жизни уроженца села Николаевка, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, состоялся в пензенском театре юного зрителя для земляков путешественника — школьников Пензенского района.

В Пензе землякам Загоскина показали спектакль «Юконский ворон»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Идея познакомить их с постановкой принадлежала представителям пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) и ТЮЗа. Ее поддержали сотрудники министерства культуры и туризма региона, а администрация Пензенского района обеспечила транспорт.

В итоге в зрительном зале был аншлаг.

По словам председателя областного отделения РГО Игоря Пантюшова, организаторы мероприятия ставили своей задачей показать учащимся, что такое настоящий человеческий подвиг в мирное время во имя своей Родины.

«Многие зрители впервые услышали о путешественнике Загоскине», — отметил он.

Игорь Пантюшов добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о показе спектакля в Рязани, где Лаврентий Загоскин провел вторую часть своей жизни.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.

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