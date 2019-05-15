В Николаевке определено место, где установят памятник Загоскину Общество

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Памятник уроженцу Николаевки Пензенского района Пензенской области, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину будет установлен в рамках проекта «Возвращение к родным берегам» в центре села. Соответствующее решение принято по итогам выездного совещания инициативной группы под руководством заместителя председателя облправительства, члена попечительского совета регионального отделения Русского географического общества Олега Ягова в среду, 15 мая.

Фото: пензенское региональное отделение РГО

В мероприятии также приняли участие председатель реготделения РГО, руководитель проекта Игорь Пантюшов, глава администрации Пензенского района Сергей Козин, член архитектурного бюро «Вещь!» Антон Белов и другие.

После определения места для памятника были проведены необходимые замеры, которые понадобятся для его установки и планирования работ по благоустройству территории: в дальнейшем будет подготовлена площадка с твердым покрытием, дорожка, размещены информационные стенды и лавочки.

Олег Ягов выразил уверенность, что таким образом удастся увековечить память Лаврентия Загоскина.

«Давно есть общее понимание с местными жителями Николаевки, что необходимо хранить и восстанавливать память о заслуженном земляке, в том числе и здесь, на его малой родине, к чему жители села уже активно подключились. Уверен, что совместными усилиями вместе с Русским географическим обществом все у нас получится», — сказал он.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Игорь Пантюшов, в ходе выездного совещания принято окончательное решение отдать предпочтение проекту скульптора Ильи Порватова, который предложил сделать памятник в виде каменной глыбы с бронзовым барельефом.

«Мы уже приблизительно знаем, каким будет будущий памятник Загоскину. Это показали конкурсные решения, проведенные архитектурным бюро «Вещь!», — отметил он, уточнив, что установить памятник планируется осенью 2019 года.

Читайте также

Загоскин может быть примером, как в мирное время служить Отечеству — Игорь Пантюшов

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.