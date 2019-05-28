Мэр Пензы вновь выехал на улицу Чкалова, где при ремонте дороги возникли сложности Общество

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в очередной раз выехал на улицу Чкалова, где после установки новых бордюров по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») жители столкнулись с трудностями.

Фото: Penza-gorod.ru

«Подрядная организация работает не первый год. Специалисты хорошей квалификации, современная техника. Но в период монтажа возникли сложности с выездом — большой перепад со стороны дворовых территорий. В ближайшее время это будет ликвидировано. Параллельно дороге у нас обустраивается тротуар, его уровень и уровень выезда будут выведены под более высокую отметку», — пояснил мэр, на месте оценивший ситуацию в минувший понедельник, 27 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, высота бортового камня обусловлена необходимостью отвода воды с проезжей части и ее направления в сторону ливнеприемников.

Для обеспечения проезда транспорта отдельные участки возле высоких бордюров будут отсыпаны асфальтовой крошкой. Кроме того, ситуацию с уровнем рельефа планируется обсудить на месте с представителями компании-проектировщика, которая готовила документацию на капитальный ремонт улицы Чкалова.

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Согласно данным портала госзакупок, 29 апреля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Автодорога» заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Чкалова — на участке от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева. Его цена составила 31 млн. 144 тыс. 30 рублей.

Соответствующий аукцион по определению подрядчика был признан несостоявшимся, так как на него поступила лишь одна заявка.

В рамках капремонта планируется увеличить ширину проезжей части, обустроить парковочное пространство, пешеходные связи, освещение и обеспечить отвод воды.

Дата завершения работ — 30 июля 2019 года.

Объект включен в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).