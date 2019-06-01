В Пензе годовщину со дня рождения Лаврентия Загоскина отметили творческим вечером Общество

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Творческий вечер «Вслед за путеводною звездой», посвященный 211-й годовщине со дня рождения морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина состоялся в литературном музее в Пензе в минувшую пятницу, 31 мая.

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«Имя Лаврентия Загоскина стоит в одном ряду с наиболее выдающимися русскими путешественниками XIX века, открывшими для Отечества новые земли и проявивших при этом незаурядные способности исследователей», — отметил президент медиа-клуба «45 меридиан» Олег Ткачев.

Он добавил, что научный подвиг исследователя бесспорен.

«В 1842–1844 годах в течении 566 суток экспедиция Загоскина на лодках и собачьих упряжках обследовала огромную площадь Аляски. Это была самая продолжительная и плодотворная экспедиция в истории исследований Русской Америки», — добавил Олег Ткачев.

Затем председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов рассказал о том, как был реализован в 2018 году масштабный проект «Возвращение к родным берегам», посвященный увековечению памяти Лаврентия Загоскина, и как идет работа в 2019-м.

«Проведение открытых просветительских уроков позволило обозначить роль Загоскина в истории великих русских географических открытий. Молодое поколение пензенцев до проекта не имело представления о путешественнике и его заслугах. В результате проведения широкомасштабной просветительской работы, тысячи студентов и школьников узнали о нашем земляке», — сказал он.

Игорь Пантюшов отметил, что в финале проекта у дома народного творчества был установлен бюст исследователя, изготовленный на средства Фонда президентских грантов.

Глава реготделения пояснил, что в результате проекта «Возвращение к родным берегам – 2» будет открыт памятник путешественнику на его малой родине в селе Николаевка Пензенского района.

Гостями вечера стали артисты пензенского театра юного зрителя (ТЮЗ) Вячеслав Копенкин и Мария Путютина, которые исполнители главные роли в спектакле «Юконский ворон», посвященном Лаврентию Загоскину. Они поделились своими впечатлениями при подготовке постановки.

Руководитель литературно-драматургической части пензенского ТЮЗа Елена Юсупова рассказала о том, как она писала пьесу к спектаклю.

Программу подготовила художественный руководитель камерного литературного театра «Голос поэта» Юлия Никулина, которая выступила с тематическими стихотворениями.

В завершение вечера Игорь Пантюшов наградил грамотами за помощь и поддержку в реализации проекта «Возвращение к родным берегам» наиболее активных его участников, сообщает пресс-служба реготделения РГО.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.