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Игорь Комаров вручил госнаграды четверым представителям Пензенской области

08:47 | 06.06.2019 | Общество

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Нижний Новгород, 6 июня 2019. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил государственные награды четверым представителям Пензенской области в числе 14 жителей ПФО в ходе церемонии, состоявшейся в минувшую среду, 5 июня.

Игорь Комаров вручил госнаграды четверым представителям Пензенской области

Фото: Pfo.gov.ru

Он отметил, что чествование выдающихся людей проводится в преддверии Дня России и стало одной из традиций этого праздника.

«Ваш труд, ответственность, личные качества — это нравственный и профессиональный ориентир для многих людей. Всех вас объединяет то, что вы в полной мере реализовали себя, свои таланты, мечты, принесли пользу людям и Отечеству», — сказал Игорь Комаров.

Вручая награды, Игорь Комаров отметил, что председатель правительства Пензенской области Николай Симонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, поскольку демонстрирует способность решать сложные задачи в различных экономических, социальных и политических условиях.

Он также высоко оценил заслуги актрисы пензенского областного драматического театра имени А.В. Галины Репной, вручая регалии почетного звания «Народный артист Российской Федерации».

Фото: Pfo.gov.ru

Кроме того, полпред вручил орден Александра Невского первому заместителя генерального директора ОАО «НПП «Химмаш-Старт» Игорю Макаревичу за значительный вклад в выполнение федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ».

Управляющему отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Геннадию Антонову он вручил регалии почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации», сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО.

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