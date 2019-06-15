Глава пензенского управления СКР проведет прием граждан в Чемодановке Общество

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием граждан в селе Чемодановка в предстоящий понедельник, 17 июня.

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Он будет посвящен вопросам, связанным с расследованием уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство в ходе конфликта, произошедшего между местными жителями 13 июня.

«Прием будет осуществляться в администрации Чемодановского сельсовета», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что необходима предварительная регистрация по телефону, номер которого указан на сайте ведомства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией», пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны, и сообщил о намерении встретиться с представителями второй стороны конфликта.

Позднее стало известно, что оказался перекрыт участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.