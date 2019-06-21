В Пензе готовят монографию о малой родине Загоскина Общество

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Монография, посвященная селу Николаевка Пензенской области, где родился морской офицер, изучавший Русскую Америку, Лаврентий Загоскин, будет подготовлена по итогам комплексной исследовательской работы, частью которой является запись интервью с местными жителями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

Фото: Игорь Пантюшов, реготделение РГО

«Его малая родина, к сожалению, находится в унылом состоянии. Раньше это была большая деревня со школами, с магазинами, с фельдшерскими пунктами, а сейчас там ничего нет, даже участкового. Цель этого исследования — возродить родину Загоскина. Для этого люди должны знать, что там было», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что населенный пункт находится всего в 15 км от Пензы, поэтому есть хорошая перспектива привлечь туда новых жителей.

«Исследование позволит рассказать про достопримечательности — не все же знают, что есть такое село, рассказать, что там есть, какие перспективы открываются перед людьми, которые могут жить там», — сказал глава реготделения РГО.

Игорь Пантюшов уточнил, что в числе последних на данный момент опрошены старожилы села Галина Шатрова, Антонина Федорова, Антонина Потапова, Виктор Прокаев и Диана Холоднева.

По его словам, исследование будет продолжено в дальнейшем, в частности, новую информацию почерпнут из разговоров с другими сельчанами и с теми, кто приедет в Николаевку на лето.

«Опросы жителей помогают дополнить исследование. Что-то есть в печатном виде, но этого мало, а очевидцы могут рассказать интересные факты. Надо, чтобы память осталась. Они рассказывают про историю села, о том, что значит для них Загоскин. Многие местные жители даже не знали, что он родился в этом селе», — добавил председатель отделения организации.

Игорь Пантюшов отметил, что составителем и редактором монографии, которую планируется представить в июле в электронном виде, выступил президент медиаклуба «45 меридиан» Олег Ткачев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.