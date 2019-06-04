В селе под Пензой начали подготовку к установке памятника Загоскину Общество

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Подготовка к строительным работам по изготовлению специального фундамента и площадки под памятник морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину начата на его малой родине в селе Николаевка Пензенского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Игорь Пантюшов

С помощью местных активистов выполнена расчистка и грейдирование территории, где будет разбит мини-сквер и установлен памятник, а также произведена планировка.

Надзор за процессом осуществляет архитектурное бюро «Вещь!», которое разработало проект памятника и сквера. За выполнение строительных работ отвечает член попечительского совета пензенского областного отделения Русского географического общества Роман Каденков.

Комментируя проект, Роман Каденков отметил, что планировка территории выполнена таким образом, чтобы около будущего сквера и памятника со временем появился дом-музей путешественника, а на открытой площадке проводились различные мероприятия.

«Вместе с местными жителями, мы потом разобьем зеленые насаждения, которые гармонично впишутся в сквер», — сказал он.

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Кроме того, по графику идет изготовление самого памятника, который будет выполнен в форме гранитной глыбы с вмонтированным бронзовым барельефом. Этим занимается молодой скульптор из Санкт-Петербурга Илья Порватов, который также является автором бюста Лаврентия Загоскина.

Председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов отметил, что в Николаевке создана первичная организация Русского географического общества, которая объединила активистов, борющихся за возрождение села.

«Совместными усилиями добились, чтобы был выполнен ремонт дороги, которая связывает Николаевку с областным центром. 30 лет асфальтированной дороги как таковой здесь не существовало», — пояснил он.

В свою очередь руководитель первичной организации РГО села Николаевка Галина Шатрова выразила уверенность, что село станет интересным туристическим объектом Пензенской области.

«По крайней мере, благодаря поддержке регионального РГО и министерства культуры все к этому поэтапно движется. Памятник Загоскину будет центром нашего села, его точкой роста, и мы будем активно способствовать, чтобы село развивалось», — цитирует Галину Шатрову пресс-служба реготделения Русского географического общества.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.