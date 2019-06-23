Под Пензой завершено обустройство площадки для памятника Загоскину Общество

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Рабочие завершили укладку плитки и установку бордюров на железобетонном основании под памятник морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину на его малой родине в селе Николаевка Пензенской области.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Михаил Ильин

Также обустроена дорожка к будущему скверу, выполнен дренажный отвод.

Председатель мокшанского местного отделения Русского географического общества, руководитель ООО «Визави» Роман Каденков отметил, что все работы выполнялись по проектному решению, подготовленному архитектурным бюро «Вещь!».

«Площадка под памятник Загоскину теперь представляет собой цельный железобетонный монолит, который выдержит значительную нагрузку», — уточнил он.

В свою очередь председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов уточнил, что, пока скульптор Илья Порватов изготавливает сам памятник Лаврентию Загоскину, подрядная организация будет благоустраивать территорию вокруг площадки.

«Будет завезен и выровнен грунт, установлены скамейки и информационные щиты. Все это будет выполнено в летний период», — уточнил он.

Как сообщает пресс-служба областного отделения Русского географического общества, около строящейся дороги в Николаевку будет установлен информационный щит, рассказывающий про малую родину первопроходца. В настоящий момент члены РГО выбирают для него оптимальное место.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.