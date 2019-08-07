Активисты клуба «Зеленый меридиан» посетили малую родину Лаврентия Загоскина Общество

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Активисты клуба «Зеленый меридиан», созданного при экологическом центре «Зеленая волна», посетили малую родину морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина — село Николаевка Пензенской области.

Фото: областное отделение РГО

Их встретили местные жители Галина Шатрова, Валерий Щербаков и Лариса Игонина, при деятельном участии которых реализуется проект «Возвращение к родным берегам-2».

Они рассказали гостям о том, как при поддержке областного отделения Русского географического общества (РГО) село получило новый стимул для развития — к нему проложена асфальтированная дорога, о которой люди давно мечтали, а в ближайшее время планируется открыть памятник великому земляку.

Затем в центре внимания представителей клуба оказалась полуразрушенная церковь, в которой был крещен будущий мореплаватель.

«Главной экологической проблемой здесь, в Николаевке, как, наверное, и везде, является мусор, свалки, и все они — несанкционированные. Самое печальное, что мусор этот по-хамски сваливается «КамАЗами» вокруг нашего села и не только. Он есть и в близлежащих Константиновке, Богословке и Саловке. Местные жители ведут себя схожим образом, то есть никто не занимается самостоятельно его утилизацией и сортировкой — проще всего сложить все в пакет или в общую кучу, а потом взять и вынести куда глаза глядят. Никакого контроля и наказания за это нет», — пояснил Валерий Щербаков.

Он привел пример, когда одному из жителей села судом было назначено наказание в виде исправительных работ — мужчина добросовестно собрал мусор вдоль дороги в мешки, которые в итоге простояли там все лето, а затем кто-то вывалил отходы обратно на землю.

«Кого спрашивать, кого наказывать? Количество жителей у нас в селе небольшое — прописанных около 140 человек, но зимой их остается меньше, то есть около 100. Кто же должен контролировать эту ситуацию? На мой взгляд, государственная экологическая служба. [...] У нас должен быть ответственный человек, который бы руководил и занимался этой проблемой. Ведь экология — это одна из важнейших проблем сегодня», — сказал житель Николаевки.

Комментируя суть проекта «Возвращение к родным берегам» Валерий Щербаков, выразил мнение, что эта фраза достойна стать национальной идеей.

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«Мы сейчас так живем и не подозреваем о тех глубинных процессах, которые в нас происходят. Они есть и в молодых людях, тех, которые ничего не хотят делать, есть и в представителях среднего и старшего возраста. Просто мы о них не задумываемся и не принимаем во внимание. Очень важно их разбудить», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба областного отделения РГО, в ходе визита члены клуба «Зеленый меридиан» и местные жители обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе о необходимости восстановления церкви. Торжественным моментом стало вручение Галине Шатровой, Валерию Щербакову и Ларисе Игониной членских билетов РГО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.