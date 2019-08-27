Памятник Лаврентию Загоскину планируется установить в Николаевке в начале сентября Общество

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Памятник уроженцу села Николаевка Пензенской области, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину планируется установить на его малой родине в начале сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

Фото: пензенское областное отделение РГО

Он напомнил, что в качестве исходных материалов используются гранит и бронза, а работу над проектом ведет скульптор Илья Порватов.

«Отлит барельеф, круг, идет монтаж изделий на камень, подготовлен для гравировки шрифт, делается табличка. После завершения работ памятник будет доставлен из Санкт-Петербурга в Николаевку», — пояснил собеседник агентства, добавив при этом, что после установки намечено провести церемонию открытия.

В свою очередь председатель мокшанского местного отделения РГО, руководитель ООО «Визави» Роман Каденков уточнил, что в селе подготовлено основание под памятник, при этом рабочие следовали проектному решению архитектурного бюро «Вещь!»

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«Также установлены стенды: придорожный — на въезде в село по новой дороге и информационный — в составе памятной инсталляции», — сказал он.

В преддверии завершения второго этапа проекта, направленного на увековечение памяти морского офицера, представители РГО и архитекторы вместе с жителями начали обсуждать перспективы его продолжения, в том числе в части создания музейной экспозиции, посвященной Лаврентию Загоскину.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.